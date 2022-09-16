«Федерер, Надаль, Джокович и Маррей. Арена может рухнуть». Шетт — о Кубке Лэйвера

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказалась об участниках Кубка Лэйвера и прокомментировала выступление на этом турнире швейцарца Роджера Федерера.
«Я всегда думала: если будет один турнир, в котором Федерер всё ещё будет играть, то это будет Кубок Лэйвера. Особенно в этом году, так особенно приятно видеть, как «Большая четвёрка» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей) играет в одной команде в одно и то же время, в одни и те же выходные, объединяется, а не соперничает друг с другом. Это особенный и уникальный момент.
Для Роджера это тоже будет очень сентиментально, очень эмоционально, потому что там соберутся все. Род Лэйвер будет там, а также игроки из прошлого, такие как Бьорн Борг, Джон Макинрой, все великие теннисисты. Будет аншлаг, там будет невероятная атмосфера. «O2 Арена» может рухнуть, кто знает!» — приводит слова Шетт Eurosport.
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