Самсонова сыграет с Рыбакиной в первом круге турнира WTA-500 в Токио
Поделиться
Прошла жеребьевка хардового турнира категории WTA-500, который пройдёт в Токио (Япония) с 19 по 25 сентября. Об этом сообщил твиттер WTA Insider.
Российская теннисистка Людмила Самсонова (28-е место в рейтинге) в матче первого круга встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (25-е место в рейтинге). Ещё одна россиянка, участвующая в турнире, Вероника Кудерметова (13-е место в рейтинге) с четвертым сеяным номером отправилась сразу во второй круг.
Действующая чемпионка турнира японка Наоми Осака (48-е место в рейтинге) в первом круге сыграет против австралийки Дарьи Савилл (50-е место в рейтинге). Первая сеяная соревнований — испанская теннисистка Паула Бадоса (четвёртое место в рейтинге).
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
14:39
-
14:25
-
12:46
-
11:56
-
11:20
-
11:17
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
08:00
-
06:54
-
06:36
-
00:56
-
00:31
-
00:08
- 16 сентября 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:15
-
22:48
-
20:54
-
20:31
-
20:06
-
19:33
-
19:27
-
18:55
-
18:23
-
18:00
-
16:36
-
16:11
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:49
-
13:02
-
12:44
Партнерский контент