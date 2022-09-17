Самсонова сыграет с Рыбакиной в первом круге турнира WTA-500 в Токио

Прошла жеребьевка хардового турнира категории WTA-500, который пройдёт в Токио (Япония) с 19 по 25 сентября. Об этом сообщил твиттер WTA Insider.

Российская теннисистка Людмила Самсонова (28-е место в рейтинге) в матче первого круга встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (25-е место в рейтинге). Ещё одна россиянка, участвующая в турнире, Вероника Кудерметова (13-е место в рейтинге) с четвертым сеяным номером отправилась сразу во второй круг.

Действующая чемпионка турнира японка Наоми Осака (48-е место в рейтинге) в первом круге сыграет против австралийки Дарьи Савилл (50-е место в рейтинге). Первая сеяная соревнований — испанская теннисистка Паула Бадоса (четвёртое место в рейтинге).