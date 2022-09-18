Цена билетов на Кубок Лэйвера выросла до € 1,3 тыс. после заявления Роджера Федерера

Стоимость билетов на Кубок Лэйвера – 2022 значительно выросла после новости о завершении карьеры 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, сообщает Daily Mail.
По информации издания, минимальная стоимость билетов сейчас составляет почти € 1.152 тыс., а средняя – € 1. 382 тыс.
Кубок Лэйвера пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Для 41-летнего Федерера этот турнир станет последним. Он сыграет за сборную Европы, куда также вошли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.
В сборную Мира вошли:
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Тейлор Фритц (США);
Диего Шварцман (Аргентина);
Джек Сок (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Фрэнсис Тиафо (США).
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