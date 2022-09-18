Ренне Стаббс считает, что в теннисе есть базовый расизм, который помог сёстрам Уильямс

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор, австралийка Ренне Стаббс прокомментировала карьеры сестёр Уильямс.

«То, через что они прошли в начале своей карьеры, было довольно травматичным в некотором смысле. Они не были приняты теннисным миром, на них было много давления. В теннисе был базовый расизм. То, через что они боролись, вероятно, сделало их отличными чемпионами, потому что им пришлось бороться за всё. Им пришлось бороться за принятие, и они должны были бороться за уважение.

Они, вероятно, чувствовали, что должны выиграть много, чтобы их уважали и принимали. И они это сделали. В конце концов, вы знаете, они получили любовь, которую заслуживают, потому что они прекрасные женщины», — цитирует Стаббс Sportskeeda.