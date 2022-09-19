22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поздравил сборную Испании, вышедшую в плей-офф Кубка Дэвиса.

«Вперед! Поздравления команде», — написал Надаль в социальных сетях, прикрепив пост с результатом команды.

Сегодня, 18 сентября, завершился групповой этап Кубка Дэвиса, который проходил в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге. По итогам соревнований стало известно, что сборная Испании сыграет со сборной Хорватии.

Наиболее успешно на групповом этапе выступили команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения. Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

Действующим победителем соревнований является сборная России. 5 декабря 2021 года в Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счётом 2-0 переиграв сборную Хорватии.