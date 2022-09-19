Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина обогнала Екатерину Александрову в Чемпионской гонке WTA

Елена Рыбакина обогнала Екатерину Александрову в Чемпионской гонке WTA
Комментарии

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обошла россиянку Екатерину Александрову. Теперь Рыбакина, дошедшая до финала турнира в Портороже (Словения), занимает 20-е место, а Александрова — 21-е.

В первой десятке обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 19 сентября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.
7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 2358.
10 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2313…
20 (21). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1646.
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1505…
24 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1337…
42 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1017.

Рыбакина разгромлена на старте US Open. Чемпионку Уимблдона хитро обыграли её же оружием Рыбакина разгромлена на старте US Open. Чемпионку Уимблдона хитро обыграли её же оружием

Рафаэль Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022