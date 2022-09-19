Елена Рыбакина обогнала Екатерину Александрову в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обошла россиянку Екатерину Александрову. Теперь Рыбакина, дошедшая до финала турнира в Портороже (Словения), занимает 20-е место, а Александрова — 21-е.

В первой десятке обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 19 сентября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.

7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 2358.

10 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2313…

20 (21). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1646.

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1505…

24 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1337…

42 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1017.

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