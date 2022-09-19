Роджер Федерер прилетел на свой последний в карьере турнир. Фото

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Лондон (Британия), где в конце этой недели пройдёт выставочный турнир – Кубок Лэйвера. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях мероприятия. На минувшей неделе 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера.
Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
Рафаэль Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу:
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