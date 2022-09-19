Чесноков — о выступлении Федерера на Кубке Лэйвера: будет интересно, аншлаг обеспечен

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал скорое выступление швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Кубке Лэйвера, который станет для него последним турниром в карьере.
«Очень будет интересно, думаю, аншлаг обеспечен, так как Роджер точно сыграет все матчи. В какой бы он форме ни был, зрители пойдут смотреть каждый его удар. Роджер сегодня может делать все, что угодно, хоть на печи всю жизнь лежать — он настолько великий, что дальше уже некуда. Думаю, он преуспеет и в бизнесе при всех спонсорских пакетах и его имени, будет в шоколаде, он может быть везде первым.
Он мог бы сегодня играть дальше, но тогда Роджер будет болтаться в районе 30-40-х мест в рейтинге. Нужно ли ему это? Вряд ли», — цитирует Чеснокова ТАСС.
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