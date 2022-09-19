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«Федеборгипас». Циципас опубликовал забавное селфи с Роджером Федерером и Бьорном Боргом

«Федеборгипас». Циципас опубликовал забавное селфи с Роджером Федерером и Бьорном Боргом
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Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал забавное селфи с легендами тенниса – 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» шведом Бьорном Боргом и 20-кратным победителем мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером.

«Федеборгипас», — подписал фото Циципас.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Теннисисты готовятся к старту Кубка Лэйвера – 2022, который станет последним турниром в карьере 41-летнего Федерера. 66-летнйи Борг традиционно выступит в роли капитана сборной Европы, куда помимо Федерера и Циципаса вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и норвежец Каспер Рууд. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября.

Противостоять сборной Европы будут:

Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Тейлор Фритц (США);
Диего Шварцман (Аргентина);
Джек Сок (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Фрэнсис Тиафо (США).

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