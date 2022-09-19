«Федеборгипас». Циципас опубликовал забавное селфи с Роджером Федерером и Бьорном Боргом

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал забавное селфи с легендами тенниса – 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» шведом Бьорном Боргом и 20-кратным победителем мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером.
«Федеборгипас», — подписал фото Циципас.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Теннисисты готовятся к старту Кубка Лэйвера – 2022, который станет последним турниром в карьере 41-летнего Федерера. 66-летнйи Борг традиционно выступит в роли капитана сборной Европы, куда помимо Федерера и Циципаса вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и норвежец Каспер Рууд. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября.
Противостоять сборной Европы будут:
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Тейлор Фритц (США);
Диего Шварцман (Аргентина);
Джек Сок (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Фрэнсис Тиафо (США).
- 19 сентября 2022
-
22:25
-
22:07
-
22:06
-
21:49
-
21:49
-
21:33
-
21:06
-
20:47
-
20:08
-
19:54
-
19:47
-
19:22
-
19:15
-
18:48
-
18:15
-
17:40
-
17:04
-
16:43
-
16:11
-
16:02
-
15:42
-
15:24
-
15:05
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:12
-
13:40
-
13:31
-
13:17
-
13:09
-
12:48
-
12:39
-
11:12
-
10:41