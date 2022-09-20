Стаховский: встретился с Азаренко в Париже. Она почти плакала из-за того, что происходит

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о встрече с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко на фоне ситуации на Украине.

«С Викторией Азаренко мы встретились на «Ролан Гаррос». Честно говоря, она была единственным человеком, кто ко мне подошёл, начал общаться и сопереживать. Она практически плакала из-за того, что это всё происходит, и она не знает, что ей делать и как реагировать. Она спросила, что может сделать в такой ситуации, и я ей ответил, что она может донатить деньги, передавать вещи — «всё, что можешь делать, то и делай».

Она мне сразу передала сумку вещей Nike, непосредственно её теннисных вещей. Долгое время я не мог их применить, так как не было каких-то мастер-классов и не хотелось их раздавать просто так. Наконец, Викины вещи доехали до Днепра и Запорожья — сегодня я их раздал. Главное, что детям это большой кайф, потому что вещи непосредственно от Азаренко, то есть, они несут большую теннисную ценность для детей. Уверен, что это поднимет им настроение», — приводит слова Стаховского «Большой теннис Украины».