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«Я тут как маленький ребёнок». 42-летняя Винус Уильямс выложила свежее фото

«Я тут как маленький ребёнок». 42-летняя Винус Уильямс выложила свежее фото
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию, на которой она, по её словам, выглядит как маленький ребёнок.

«Выгляжу тут как маленький ребёнок», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива винус уильямс

Напомним, 42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.

Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.

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