Тим Хенмэн — о Кубке Лэйвера: это отличные проводы для Федерера

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в парном разряде британец Тим Хенмэн поделился ожиданиями от Кубка Лэйвера, который станет последним в карьере 41-летнего швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Думаю, подходящий момент, что большая четвёрка — Федерер, Надаль, Джокович и Маррей — собралась в одном турнире. Учитывая, что это последнее выступление Федерера на корте, — это отличные проводы от его коллег-соперников. И я уверен, что это будут потрясающие проводы от всех болельщиков.

Считаю, что атмосфера на Кубке Лэйвера будет просто невероятной, это будут проводы, которых он заслуживает. Очень сложно планировать такие вещи, и должно очень повезти, чтобы получить подходящую возможность. Кажется, получается идеально», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Кубок Лэйвера пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.