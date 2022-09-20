Тим Хенмэн — о Кубке Лэйвера: это отличные проводы для Федерера

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в парном разряде британец Тим Хенмэн поделился ожиданиями от Кубка Лэйвера, который станет последним в карьере 41-летнего швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Думаю, подходящий момент, что большая четвёрка — Федерер, Надаль, Джокович и Маррей — собралась в одном турнире. Учитывая, что это последнее выступление Федерера на корте, — это отличные проводы от его коллег-соперников. И я уверен, что это будут потрясающие проводы от всех болельщиков.
Считаю, что атмосфера на Кубке Лэйвера будет просто невероятной, это будут проводы, которых он заслуживает. Очень сложно планировать такие вещи, и должно очень повезти, чтобы получить подходящую возможность. Кажется, получается идеально», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
Кубок Лэйвера пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
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