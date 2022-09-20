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Савилл не смогла продолжить матч с Осакой на турнире в Токио из-за травмы

Савилл не смогла продолжить матч с Осакой на турнире в Токио из-за травмы
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Японская теннисистка Наоми Осака (48-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Токио (Япония). Её соперница, австралийская теннисистка Дарья Савилл (55-е место в рейтинге), не смогла продолжить игру из-за травмы при счёте 1:0 в пользу японки.

Токио (ж). 1-й круг
20 сентября 2022, вторник. 13:15 МСК
Наоми Осака
48
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
1 		   
0 		   
         
Дарья Савилл
55
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл

Во втором круге турнира Осака сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (16-е место в рейтинге), которая ранее обыграла другую представительницу Японии, Юки Наито (210-е место в рейтинге), со счётом 6:4, 6:2.

Наоми Осака является действующей победительницей домашнего турнира. В финале соревнований 2019 года она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.

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