Савилл не смогла продолжить матч с Осакой на турнире в Токио из-за травмы

Японская теннисистка Наоми Осака (48-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Токио (Япония). Её соперница, австралийская теннисистка Дарья Савилл (55-е место в рейтинге), не смогла продолжить игру из-за травмы при счёте 1:0 в пользу японки.

Во втором круге турнира Осака сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (16-е место в рейтинге), которая ранее обыграла другую представительницу Японии, Юки Наито (210-е место в рейтинге), со счётом 6:4, 6:2.

Наоми Осака является действующей победительницей домашнего турнира. В финале соревнований 2019 года она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 757 900.