Савилл — о травме: можем помолиться, что это не передняя крестообразная связка

Австралийская теннисистка Дарья Савилл (55-е место в рейтинге) из-за травмы не смогла продолжить матч с японкой Наоми Осакой (48-е место в рейтинге) в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Токио (Япония). Савилл взяла медицинский тайм-аут при счёте 1:0 в пользу японки и уже не вернулась на корт.

«Можем помолиться, что это не передняя крестообразная связка… Завтра сделаю МРТ», — написала Дарья Савилл в «Твиттере».

Во втором круге турнира Осака сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (16-е место в рейтинге), которая ранее обыграла другую представительницу Японии, Юки Наито (210-е место в рейтинге), со счётом 6:4, 6:2.



Наоми Осака является действующей победительницей домашнего турнира. В финале соревнований 2019 года она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3.