Даниил Медведев высказался об Алькарасе, который отобрал у него звание первой ракетки мира

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о 19-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который выиграл Открытый чемпионат США. После US Open Медведев, проигравший в четвёртом круге, уступил звание первой ракетки мира как раз Алькарасу.

«Он самая молодая первая ракетка мира за всю историю, и это говорит о многом, потому что в истории тенниса было немало великих чемпионов. То, что он делал с самого начала своей карьеры, — это просто безумие. Это невероятно. Парню 19 лет. Он показывает невероятный уровень тенниса. И он это знает.

Поздравляю Карлоса. Мне он очень нравится. Хороший парень, мы часто беседуем. У меня не было возможности поздравить его лично, но я сделаю это в ближайшее время», — приводит слова Медведева Eurosport.

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