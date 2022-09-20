Даниил Медведев высказался об Алькарасе, который отобрал у него звание первой ракетки мира

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о 19-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который выиграл Открытый чемпионат США. После US Open Медведев, проигравший в четвёртом круге, уступил звание первой ракетки мира как раз Алькарасу.
«Он самая молодая первая ракетка мира за всю историю, и это говорит о многом, потому что в истории тенниса было немало великих чемпионов. То, что он делал с самого начала своей карьеры, — это просто безумие. Это невероятно. Парню 19 лет. Он показывает невероятный уровень тенниса. И он это знает.
Поздравляю Карлоса. Мне он очень нравится. Хороший парень, мы часто беседуем. У меня не было возможности поздравить его лично, но я сделаю это в ближайшее время», — приводит слова Медведева Eurosport.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 сентября 2022
-
16:29
-
16:25
-
16:10
-
14:53
-
14:01
-
13:36
-
13:09
-
12:53
-
12:50
-
12:04
-
11:01
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:01
-
09:37
-
08:49
-
08:02
-
00:38
-
00:33
-
00:18
-
00:05
- 19 сентября 2022
-
23:13
-
22:58
-
22:25
-
22:07
-
22:06
-
21:49
-
21:49
-
21:33
-
21:06
-
20:47
-
20:08
-
19:54
-
19:47