Федерер: возможно, получится сыграть в паре с Рафой Надалем. Это будет исполнением мечты

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что не сыграет в одиночном разряде на Кубке Лэйвера – 2022.

«Возможно, получится сыграть в паре с Рафой (Надалем). Это было бы исполнением мечты», — приводит слова Федерера SRF.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Федерера, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», швед Бьорн Борг.