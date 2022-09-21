Энди Маррей: я горжусь тем, что являюсь частью Кубка Лэйвера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист
Энди Маррей высказался о предстоящем Кубке Лэйвера.
«Я жду Кубок Лэйвера с нетерпением. Я смотрел последние несколько лет турнир по телевизору, и это выглядело блестяще, отличная атмосфера, действительно уникально.
Я с нетерпением жду возможности стать частью одной команды с ребятами, так как именно с ними я соревновался на протяжении всей своей карьеры, и это было очень сложно.
Все мы сейчас становимся немного старше. Возможно, это одна из последних возможностей, которые у нас есть, чтобы сделать общее дело вместе. Я горжусь тем, что являюсь частью этого события», — цитирует Маррея официальный сайт Кубка Лэйвера.
Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.
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