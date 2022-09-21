Энди Маррей: я горжусь тем, что являюсь частью Кубка Лэйвера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист

Энди Маррей высказался о предстоящем Кубке Лэйвера.

«Я жду Кубок Лэйвера с нетерпением. Я смотрел последние несколько лет турнир по телевизору, и это выглядело блестяще, отличная атмосфера, действительно уникально.

Я с нетерпением жду возможности стать частью одной команды с ребятами, так как именно с ними я соревновался на протяжении всей своей карьеры, и это было очень сложно.

Все мы сейчас становимся немного старше. Возможно, это одна из последних возможностей, которые у нас есть, чтобы сделать общее дело вместе. Я горжусь тем, что являюсь частью этого события», — цитирует Маррея официальный сайт Кубка Лэйвера.

Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.