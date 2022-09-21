Фритц – о Кубке Лэйвера – 2022: должно быть, пришло время сборной мира

Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о предстоящем Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне с 23 по 25 сентября.

«Должно быть, пришло наше время. Прошло много времени, и я думаю, что наконец–то пришло время – нам нужна эта победа. Мы ждали достаточно долго.

Я бы с удовольствием сыграл с Федерером. Я дважды играл с Роджером и никогда его не побеждал. Я бы с удовольствием попробовал это сделать.

Будет удивительно увидеть, как фанаты отреагируют на то, что именно этих парней вызвали играть на турнире. Это волнующе для нас. Это могло бы быть более пугающим, если бы не командная атмосфера, но за мной стоит целая команда», — цитирует Фритца официальный сайт Кубка Лэйвера.

За сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович, а также грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.



Сборная мира выглядит следующим образом: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США).



Во всех предыдущих розыгрышах турнира оказывалась сильнее именно сборная Европы.