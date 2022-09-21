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Маррей оценил силу сборной мира на Кубке Лэйвера – 2022

Маррей оценил силу сборной мира на Кубке Лэйвера – 2022
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о предстоящем Кубке Лэйвера.

«Все игроки в их команде — топ-игроки, нам нужно будет хорошо играть, чтобы победить.

Тэйлор Фритц провёл блестящий сезон, он большой парень. Выдерживает каждый удар, на самом деле не сдерживает себя. Джек Сок является одним из, если не лучшим игроком в парном разряде. У них хорошее сочетание в команде», — приводит слова Маррея официальный сайт Кубка Лэйвера.

Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Сборная мира выглядит следующим образом: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США).

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