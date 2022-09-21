Новак Джокович поделился эмоциями в преддверии старта Кубка Лэйвера

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович высказался о предстоящем Кубке Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).
«Приятно быть здесь, я взволнован, наполнен эмоциональными моментами как на корте, так и вне его, особенно теми, которые связаны с Роджером Федерером. Я пребываю в неком волнении, это приятно быть здесь, наверное, один раз в жизни быть в одной команде с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером, Энди Марреем, тремя моими главными противниками на протяжении карьеры», — сказал Джокович в видео, опубликованном в официальномм аккаунте Laver Cup в соцсетях.
За сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович, а также грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.
Сборная мира выглядит следующим образом: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США).
Во всех предыдущих розыгрышах турнира оказывалась сильнее именно сборная Европы.
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