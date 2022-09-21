Роджер Федерер объяснил, почему решил закончить карьеру

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, почему решил завершить карьеру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что уйдёт из тенниса после Кубка Лэйвера в конце этой недели.

«Последние три года были, мягко говоря, тяжёлыми. Я знал, что в прошлом году ходил по очень тонком льду, сыграв на Уимблдоне. Я пытался вернуться, но был предел тому, что я мог сделать. И я перестал в это верить, если честно.

Очень быстро мы поняли, что это всё. Тогда возник вопрос: как объявить и когда объявить? Именно тогда это стало реальностью. Это было нормально, но напрягало», — приводит слова Роджера Федерера ВВС.

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