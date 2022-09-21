Экс-россиянка Дарья Савилл порвала «кресты» в матче с Наоми Осакой в Токио

Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) порвала крестообразную связку в матче с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой на турнире WTA в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Твиттер».

«Разрыв передней крестообразной связки. Флэшбэки 2013 года», — написала Савилл.

Матч Осака — Савилл состоялся вчера, 20 сентября, и продолжался всего девять минут. Дарья отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 1:0 в пользу соперницы.

Во втором круге турнира Осака сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (16-е место в рейтинге), которая ранее обыграла другую представительницу Японии, Юки Наито (210-е место в рейтинге), со счётом 6:4, 6:2.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.