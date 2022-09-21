Экс-россиянка Дарья Савилл порвала «кресты» в матче с Наоми Осакой в Токио

Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) порвала крестообразную связку в матче с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой на турнире WTA в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Разрыв передней крестообразной связки. Флэшбэки 2013 года», — написала Савилл.
Матч Осака — Савилл состоялся вчера, 20 сентября, и продолжался всего девять минут. Дарья отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 1:0 в пользу соперницы.
Во втором круге турнира Осака сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (16-е место в рейтинге), которая ранее обыграла другую представительницу Японии, Юки Наито (210-е место в рейтинге), со счётом 6:4, 6:2.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 сентября 2022
-
11:06
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
09:52
-
09:39
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:23
-
08:21
-
08:18
-
08:11
-
07:42
-
07:07
-
06:52
-
06:34
-
06:16
-
01:01
-
00:42
-
00:15
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:42
-
22:48
-
22:21
-
22:12
-
21:52
-
21:42
-
21:26
-
20:59
-
19:12