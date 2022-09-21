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Дарья Савилл раскритиковала теннисисток, которые не поддержали её после травмы

Дарья Савилл раскритиковала теннисисток, которые не поддержали её после травмы
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Австралийская теннисистка Дарья Савилл прокомментировала ситуацию с собственной травмой. В матче с японкой Наоми Осакой на турнире в Токио (Япония) Савилл порвала крестообразную связку. Спортсменка раскритиковала коллег, которые не поддержали её после травмы.

«Спасибо всем, кто мне написал. Для меня это очень важно. В то же время я вношу в чёрный список коллег, которые видели меня на костылях в Токио, но не сказали мне ни одного слова. Почему так сложно быть хорошим человеком? Это очень грустно.

Если честно, из-за этого даже не хочется возвращаться в тур после восстановления. Не хочу снова общаться с этими людьми.

Спасибо тем, кто выкроил секунду, чтобы мне что-то сказать. Вы находитесь в списке хороших людей. Я вас люблю», — написала Савилл в соцсетях.

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