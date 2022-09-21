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Роджер Федерер ответил на вопрос, чем займётся после завершения карьеры

Роджер Федерер ответил на вопрос, чем займётся после завершения карьеры
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос, чем будет заниматься после ухода из спорта. Свой прощальный матч 41-летний Федерер проведёт в парном разряде на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания) послезавтра, 23 сентября.

«Чем займусь? Пока не знаю. Но я не буду призраком. Мы тут говорили с Бьорном Боргом, его не было на Уимблдоне 25 лет. Не думаю, что я буду таким.

Теннис дал мне слишком много. Я тут давно, мне нравится видеться с людьми. Хочу сказать болельщикам: вы меня увидите. Не знаю, в каком качестве. Надо подумать об этом ещё какое-то время», — сказал Роджер на пресс-конференции.

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