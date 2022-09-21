Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о Кубке Лэйвера: здорово, что мы можем хорошо проводить время вместе вне корта

Джокович — о Кубке Лэйвера: здорово, что мы можем хорошо проводить время вместе вне корта
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал об атмосфере на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).

Помимо Джоковича, в состав сборной Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).

«Здорово, что у нас есть возможность хорошо проводить время вместе вне корта. У нас есть командные ужины, где мы можем болтать о теннисе, спорте и жизни. Обычно мы не делаем этого внутри тура, там у нас свои команды и семьи, так что это уникально.

Мы все хотим победить, хорошо выступить, но в то же время из-за прощания с Роджером и возможности быть рядом с некоторыми из моих величайших соперников хочется делиться хорошими моментами друг с другом и вне корта. У нас есть своя группа в WhatsApp, где мы поддерживаем контакт друг с другом», — приводит слова Джоковича Eurosport.uk.

«Хватит играть в теннис — хотим кататься на лыжах». Как семья провожает Федерера из спорта «Хватит играть в теннис — хотим кататься на лыжах». Как семья провожает Федерера из спорта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022