Джокович — о Кубке Лэйвера: здорово, что мы можем хорошо проводить время вместе вне корта

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал об атмосфере на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).

Помимо Джоковича, в состав сборной Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).

«Здорово, что у нас есть возможность хорошо проводить время вместе вне корта. У нас есть командные ужины, где мы можем болтать о теннисе, спорте и жизни. Обычно мы не делаем этого внутри тура, там у нас свои команды и семьи, так что это уникально.

Мы все хотим победить, хорошо выступить, но в то же время из-за прощания с Роджером и возможности быть рядом с некоторыми из моих величайших соперников хочется делиться хорошими моментами друг с другом и вне корта. У нас есть своя группа в WhatsApp, где мы поддерживаем контакт друг с другом», — приводит слова Джоковича Eurosport.uk.