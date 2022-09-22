Джокович: я уважаю Федерера как легендарного игрока, но также и за его семейные ценности

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о знаменитом швейцарском теннисисте Роджере Федерере в преддверии старта Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
«Несколько лет назад у меня была возможность поиграть с Роджером за сборную Европы, и нам было очень весело. Было приятно проводить время вместе в отсутствии прямой конкуренции, и мне это нравилось. Я уважаю Роджера как легендарного игрока, но также и за его семейные ценности. Роджер любезно поддержал тогда работу моего благотворительного фонда и находился рядом со мной, когда у нас проходило мини-мероприятие под названием «Завтрак с чемпионами»», — цитирует Джоковича Sportskeeda.
Помимо Джоковича и Федерера, в состав сборной Европы вошли Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини (запасной).
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