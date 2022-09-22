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Фото: 42-летняя Винус Уильямс позирует в розовом с ракеткой

Фото: 42-летняя Винус Уильямс позирует в розовом с ракеткой
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 42-летняя спортсменка показала фотографию, на которой она, одетая в розовое, позирует с ракеткой.

Фото: из личного архива винус уильямс

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.

Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.

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