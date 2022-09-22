Федерер сыграет последний матч в карьере вторым запуском вечерней сессии 23 сентября
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер, который объявил о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, сыграет свой последний матч завтра, 23 сентября. Его игра в паре с испанцем Рафаэлем Надалем против американского дуэта Джек Сок/Фрэнсис Тиафо запланирована вторым запуском вечерней сессии. Матч начнётся около 23:00 по московскому времени.
Кубок Лэйвера. Лондон, Великобритания
23 сентября, пятница
Утренняя сессия. Начало в 15:00 мск
Каспер Рууд (Норвегия) — Джек Сок (США)
Стефанос Циципас (Греция) — Диего Шварцман (Аргентина)
Вечерняя сессия. Начало в 21:00 мск
Энди Маррей (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия)
Роджер Федерер (Швейцария)/Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Сок (США)/Фрэнсис Тиафо (США)
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