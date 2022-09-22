Джокович — о возможной игре в паре на Кубке Лэйвера: я, наверное, худший парный игрок

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович прокомментировал вероятность того, что он сыграет в парном разряде на Кубке Лэйвера, который стартует 23 сентября.
«Вчера вечером мы говорили о различных комбинациях и партнёрствах в команде, и очевидно, что всё зависит от капитана. Стоит отметить, что у нас есть много отличных вариантов в команде. Я, наверное, худший парный игрок в команде, поэтому не знаю, выберут ли меня», — цитирует Джоковича Sportskeeda.
Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания). Помимо Джоковича, в состав сборной Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).
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