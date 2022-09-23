Новак Джокович высказался о завершении карьеры Роджера Федерера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал то, что 20-кратный победитель ТБШ Роджер Федерер завершает карьеру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера. Сегодня, 23 сентября, он проведёт свой прощальный матч, причём в парном разряде; его напарником станет 22-кратный чемпион мэйджоров Рафаэль Надаль.
«Конец эпохи? Это действительно так. Это печальный момент для тенниса и спорта в целом, когда приходится прощаться с одним из великих.
То, как он действовал на корте и за его пределами, обеспечило ему огромную популярность во всём мире. Он заслужил это, потому что был совершенным на корте и вне его — в смысле результатов и карьеры, а также как личность. Он вызывал переживания у любителей спорта по всему миру, и его величие будет жить вечно», — приводит слова Джоковича Eurosport.
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