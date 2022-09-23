Джон Макинрой составил портрет идеального игрока, упомянув «Большую тройку» и Энди Маррея

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой ответил на вопрос, каким он видит идеального игрока. Он упомянул Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея, на счету которых 20, 22, 21 и три титула на турнирах «Большого шлема» соответственно.
«Роджер — самый красивый игрок, которого я когда-либо видел, а Рафа — игрок величайшего упорства. Новак же — «человеческий щит».
Энди? Он был потрясающим. Ему сложно соответствовать [«Большой тройке»], но он принёс то, чего никто не ожидал, прервав их серию и выиграв Уимблдон. Так что ему есть чем гордиться. Его трудно сравнивать с этими тремя, но он тоже является легендарным членом Зала славы», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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