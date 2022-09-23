Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой составил портрет идеального игрока, упомянув «Большую тройку» и Энди Маррея

Джон Макинрой составил портрет идеального игрока, упомянув «Большую тройку» и Энди Маррея
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой ответил на вопрос, каким он видит идеального игрока. Он упомянул Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея, на счету которых 20, 22, 21 и три титула на турнирах «Большого шлема» соответственно.

«Роджер — самый красивый игрок, которого я когда-либо видел, а Рафа — игрок величайшего упорства. Новак же — «человеческий щит».

Энди? Он был потрясающим. Ему сложно соответствовать [«Большой тройке»], но он принёс то, чего никто не ожидал, прервав их серию и выиграв Уимблдон. Так что ему есть чем гордиться. Его трудно сравнивать с этими тремя, но он тоже является легендарным членом Зала славы», — приводит слова Макинроя Eurosport.

«Хватит играть в теннис — хотим кататься на лыжах». Как семья провожает Федерера из спорта «Хватит играть в теннис — хотим кататься на лыжах». Как семья провожает Федерера из спорта

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022