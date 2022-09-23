Джокович — об Алькарасе: не можем говорить о нём как о будущем — он уже настоящее
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович выразил мнение о первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.
«Я поздравляю Алькараса с победой на Открытом чемпионате США.
Он сделал это невероятным образом… Ему 19 лет, и он уже первый номер в мире. Я имею в виду, что просто удивительно, чего Карлос добился к этому времени.
Он является прекрасным дополнением к нашему виду спорта, великолепная звезда в становлении. Что ж, он уже стал чемпионом «Большого шлема», поэтому мы не можем говорить о нём как о будущем, потому что он уже настоящее», — приводит слова Новака Джоковича Reuters.
Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).
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