Джокович — об Алькарасе: не можем говорить о нём как о будущем — он уже настоящее

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович выразил мнение о первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.

«Я поздравляю Алькараса с победой на Открытом чемпионате США.



Он сделал это невероятным образом… Ему 19 лет, и он уже первый номер в мире. Я имею в виду, что просто удивительно, чего Карлос добился к этому времени.



Он является прекрасным дополнением к нашему виду спорта, великолепная звезда в становлении. Что ж, он уже стал чемпионом «Большого шлема», поэтому мы не можем говорить о нём как о будущем, потому что он уже настоящее», — приводит слова Новака Джоковича Reuters.

Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).