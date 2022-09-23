Джон Макинрой высказался о прощальном матче Роджера Федерера. Его напарником станет Надаль

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, что думает о предстоящем прощальном матче 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Сегодня, 23 сентября, 41-летний Федерер попрощается с теннисом, после того как сыграет матч в парном разряде, где его напарником будет 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль.

«Это, безусловно, эпично, что Роджер объявил о завершении карьеры, а затем решил играть с Рафой. Это невероятно. Но у нас есть своя работа (Макинрой — капитан сборной мира, которая противостоит команде Европы на Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»).

Я думаю, что в любом случае это победа для тенниса. Но и мы можем победить в парном разряде. Это будет потрясающий вечер», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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