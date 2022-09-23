«Вся банда готова». Федерер показал фото с Надалем и Team Europe перед прощальным матчем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как готовится к своему прощальному матчу.

41-летний Федерер попрощается с теннисом, после того как сыграет матч в парном разряде на Кубке Лэйвера. Напарником Роджера будет 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль; они сразятся с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком из сборной мира.

«Вся банда готова к матчу», — подписал он снимки.

Фото: из личного архива роджера федерера

Фото: из личного архива роджера федерера

В состав сборной Европы также вошли Новак Джокович, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).

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