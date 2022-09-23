«Вся банда готова». Федерер показал фото с Надалем и Team Europe перед прощальным матчем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как готовится к своему прощальному матчу.
41-летний Федерер попрощается с теннисом, после того как сыграет матч в парном разряде на Кубке Лэйвера. Напарником Роджера будет 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль; они сразятся с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком из сборной мира.
«Вся банда готова к матчу», — подписал он снимки.
Фото: из личного архива роджера федерера
Фото: из личного архива роджера федерера
В состав сборной Европы также вошли Новак Джокович, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 23 сентября 2022
-
16:29
-
15:46
-
15:46
-
14:18
-
13:09
-
13:01
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:18
-
10:30
-
10:17
-
10:11
-
10:06
-
09:37
-
09:33
-
09:11
-
08:37
-
08:03
-
07:44
-
07:38
-
00:32
-
00:03
- 22 сентября 2022
-
23:40
-
23:28
-
23:06
-
22:51
-
22:34
-
22:29
-
21:52
-
21:38
-
21:23
-
20:47
-
20:23
-
19:38