Федерер заявил, что может провести прямой эфир последнего выхода на корт в «Инстаграме»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост в своих социальных сетях, намекнув, что может провести прямой эфир своего выхода на корт перед матчем парного разряда на Кубке Лэйвера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с Рафаэлем Надалем с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Встреча начнётся не ранее 22:30 мск.
«Собираюсь в последний раз сыграть матч на теннисном корте. Может, провести прямой эфир в Instagram?» — написал Федерер в социальных сетях.
Ранее Роджер Федерер объявил о своём решении завершить карьеру после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. За свою карьеру швейцарец выиграл 103 титула ATP.
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