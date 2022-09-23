Циципас и Шварцман были шокированы поджогом экоактивиста на Кубке Лэйвера. Видео

Во время матча Кубка Лэйвера между греком Стефаносом Циципасом (сборная Европы) и представителем Аргентины Диего Шварцманом один из фанатов выскочил на корт и поджёг свою руку. Индицент произошёл на «О2-Арене» в Лондоне.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.

Надпись на футболке мужчины гласит: «Хватит частных самолётов в Великобритании». Сообщается, что подобной акцией он хотел привлечь внимание к проблемам климата в стране. Охрана вывела молодого человека со стадиона без каких-либо повреждений.

Сборная Европы после двух матчей ведёт в противостоянии с командой мира — 2:0. Стефанос Циципас и Каспер Рууд принесли в копилку своей команды по одному баллу, переиграв Диего Шварцмана и Джека Сока.