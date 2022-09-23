Зверев прилетел в Лондон на последний матч Федерера. Фото
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Немецкий теннисист Александр Зверев (пятая ракетка мира), пропускающий часть сезона из-за травмы голеностопа, приехал в Лондон на Кубок Лэйвера, который проходит с 23 по 25 сентября. Обладатель 19 титулов ATP в одиночном разряде пообщался со швейцарцем Роджером Федерером, который сыграет свой последний матч в карьере.
Фото: LAVER CUP
Фото: LAVER CUP
Роджер Федерер в паре с Рафаэлем Надалем встретится с американскими теннисистами Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Матч пройдёт на стадионе «О2-Арена. Центральный корт» и начнётся не ранее 0:00 мск.
Сборная Европы одержала две победы на Кубке Лэйвера — 2022. Стефанос Циципас в двух сетах легко расправился с Диего Шварцманом — 6:2, 6:1, а Каспер Рууд переиграл Джека Сока со счётом 6:4, 5:7, 10:7.
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