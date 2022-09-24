Чилич высказался о Федерере, который провёл свой последний матч в карьере

Хорватский теннисист Марин Чилич отреагировал в социальных сетях на то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер сыграл свой заключительный матч в профессиональной карьере.

«Скромный в победах, смиренный в поражениях. Даже в самые трудные моменты всегда заботился о других, о своих товарищах по команде, противниках, болельщиках, семье. Воплощение класса. Нам будет тебя очень не хватать, Роджер Федерер», — написал Чилич в своём «твиттере».

Напомним, что в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, который представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.