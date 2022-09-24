«У нас очень крепкая связь». Роджер Федерер — о дружбе с Рафаэлем Надалем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер высказался об отношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я не знаю, как мы к этому пришли. У нас очень крепкая связь – особенно в последние 10 лет. Может быть, повлияло то, что у меня появились дети. Не знаю, поменяло ли это то, как развивается наше соперничество. Понятия не имею.

В любом случае я очень рад, что сейчас всё так, что я могу позвонить Рафе и поговорить о чём угодно. Надеюсь, он так же считает. И то, что семья Рафы тоже приехала, показывает, что это не просто турнир, на который всем всё равно. Я чувствую их тепло по отношению ко мне. Для меня это очень важно.

Думаю, он испытывает те же чувства, когда видит моих родителей, детей, жену. Это очень здорово. Всё здорово. Мы наслаждались компанией друг друга, и у нас очень богатое прошлое. И нам просто нравится вместе проводить время. Мы можем обсудить миллион разных тем. И мне всегда кажется, что нам не хватает времени, чтобы обо всём поговорить», — сказал Федерер на пресс-конференции.