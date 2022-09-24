Новак Джокович трогательно прокомментировал прощальный матч Федерера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал прощальный матч швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Кубке Лэйвера.

«Один из самых прекрасных моментов, которые я когда-либо переживал в своей жизни. Больше всего меня тронуло, когда вышли его дети и я увидел, как они плачут. Извини, Роджер, я не хочу снова тебя волновать, но это был прекрасный момент», — сказал Джокович во время интервью на корте.

В ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.