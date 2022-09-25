Роджер Федерер показал, чем перекусывает сборная Европы в перерывах Кубка Лэйвера — 2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото из раздевалки сборной Европы на Кубке Лэйвера – 2022, который проходит на O2 арене в Лондоне (Великобритания). Легендарный спортсмен показал, чем перекусывают теннисисты в перерывах.
«Стратегия + суши», — подписал фото 41-летний Федерер. В кадр попали Новак Джокович, Маттео Берреттини, Кэмерон Норри и Каспер Рууд.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Перед решающим днём соревнований сборная Европы, возглавляемая 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» шведом Бьорном Боргом, ведёт в противостоянии с командой Мира со счётом 8:4.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец играл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.
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