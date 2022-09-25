Отец Федерера рассказал о главной проблеме в процессе завершения карьеры своего сына

Роберт Федерер, отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал о процессе принятия решения о завершении карьеры его сына.
«Большая проблема заключалась в том, чтобы найти время и место, чтобы объявить об этом. Снова наступила осень, Открытый чемпионат США закончился. Это не было бы идеальным временем для Роджера, тем более что в то время речь шла о завершении карьеры Серены Уильямс.
Его заключительный матч не мог сложиться лучше, и время тоже было правильным. Это было очень эмоционально для всех, не только для Роги, но и для игроков. Надаль, в частности, был очень тронут», — цитирует Федерера-старшего Sportskeeda.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
- 25 сентября 2022
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