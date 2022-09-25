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Циципас уступил Тиафо на Кубке Лэйвера, после того как выиграл первый сет за 21 минуту

Циципас уступил Тиафо на Кубке Лэйвера, после того как выиграл первый сет за 21 минуту
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (сборная Европы) в двух партиях проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо (команда мира) на Кубке Лэйвера. Матч проходил на на стадионе «О2-Арена. Центральный корт».

Циципас потерпел поражение со счётом 6:1, 6:7 (11:13), 8:10. Грек 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Фрэнсис Тиафо выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче, не заработав ни одного брейк-пойнта. Отметим, что первую партию Циципас выиграл за 21 минуту и имел матчболы во втором сете, однако не смог реализовать преимущество.

Сборная мира лидирует в противостоянии с командой Европы— 13:8. В программе Кубка Лэйвера также запланирован матч между американцем Тейлором Фритцем и норвежцем Каспером Руудом. Ранее главный трофей соревнований всегда выигрывали европейские теннисисты.

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