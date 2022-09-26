Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA после титулов в Сеуле и Токио

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, завоевавшие титулы на турнирах в Сеуле и Токио соответственно, поднялись на три и семь мест соответственно. Теперь Александрова идёт 21-й, Самсонова — 23-й.
В первой десятке Паула Бадоса обошла Анетт Контавейт, а Арина Соболенко — Марию Саккари. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA. 26 сентября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10180 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5090.
3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934.
4 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 3860.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 3501.
6 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.
7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3176.
8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895…
13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561…
21 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1975…
23 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1937…
48 (45). Анастасия Потапова (Россия) — 1076.
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