Александрова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA после титулов в Сеуле и Токио

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, завоевавшие титулы на турнирах в Сеуле и Токио соответственно, поднялись на три и семь мест соответственно. Теперь Александрова идёт 21-й, Самсонова — 23-й.

В первой десятке Паула Бадоса обошла Анетт Контавейт, а Арина Соболенко — Марию Саккари. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 26 сентября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10180 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5090.

3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934.

4 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 3860.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 3501.

6 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.

7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3176.

8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047.

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025.

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895…

13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561…

21 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1975…

23 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1937…

48 (45). Анастасия Потапова (Россия) — 1076.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.