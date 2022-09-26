Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своём завершении карьеры
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Обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, думал ли о завершении карьеры.
«Были ли какие-то мысли, связанные с моим прощанием? Нет, ноль. Я знаю, что этот момент, день X, наступит через время. В 36 с половиной лет мы знаем, что находимся на последнем отрезке карьеры, но я не думаю об этом. Я не был в восторге от прощального матча Роджера, но это просто прошло, осталось восхищение Федерером», — цитирует Надаля Marca.
Рафаэль Надаль участвовал в прощальном матче швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера. Европейские теннисисты уступили представителям сборной мира Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо на решающем тай-брейке. Турнир также выиграла команда мира.
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