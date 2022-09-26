Арина Соболенко: сколько аллигаторов вы видите на этом фото?

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с аллигаторами.

«Сколько аллигаторов вы видите на этом фото?» — подписал снимок Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

После US Open Соболенко не выходила на корт, она по неизвестным причинам снялась с прошедших соревнований в Токио (Япония). Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября.