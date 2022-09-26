Арина Соболенко: сколько аллигаторов вы видите на этом фото?

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с аллигаторами.
«Сколько аллигаторов вы видите на этом фото?» — подписал снимок Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
После US Open Соболенко не выходила на корт, она по неизвестным причинам снялась с прошедших соревнований в Токио (Япония). Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября.
- 26 сентября 2022
-
19:22
-
18:18
-
17:58
-
17:35
-
17:06
-
16:19
-
15:44
-
13:45
-
13:27
-
13:04
-
12:53
-
12:42
-
12:18
-
11:56
-
11:39
-
10:59
-
10:44
-
10:33
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
09:14
-
08:28
-
08:03
-
07:44
-
07:39
-
02:17
-
00:41
-
00:33
-
00:03
-
00:03
- 25 сентября 2022
-
23:25
-
22:39
-
22:27
-
22:00