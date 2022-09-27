Чемпион «Ролан Гаррос» раскритиковал Тиафо и Сока за поведение в прощальном матче Федерера

Победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 1976 года в мужском одиночном разряде, экс четвёртая ракетка мира бывший итальянский теннисист Адриано Панатта раскритиковал Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока за то, как они действовали в прощальном матче 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.

Напомним, свой последний матч 41-летний Федерер провёл 23 сентября. Он сыграл в парном разряде с 22-кратным победителем ТБШ Рафаэлем Надалем. Их соперниками были Тиафо и Сок, одержавшие победу.

Панатте не понравилось, что американские теннисисты вкладывали в свои удары всю силу.

«Они были злодеями. Эти два американца словно бросали всю свою силу в лицо Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

Это было неуважением. И они делали это только потому, что не могли делать ничего иного. Они троглодиты от тенниса. И прежде всего — злодеи по отношению к двум теннисистам, чемпионам, которые вошли в историю этого вида спорта», — приводит его слова Tennis World USA.

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