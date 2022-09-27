Алькарас, Кирьос, Рууд, Маррей и Вавринка заявились на турнир ATP-500 в Базеле

Опубликован заявочный лист на турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 24 по 30 октября. На нём среди прочих планирует сыграть чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Заявочный лист на турнир в Базеле:
Карлос Алькарас (Испания)
Каспер Рууд (Норвегия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Марин Чилич (Хорватия)
Ник Кирьос (Австралия)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Алекс де Минор (Австралия)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Лоренцо Музетти (Испания)
Хольгер Руне (Дания)
Миомир Кецманович (Сербия)
Максим Кресси (США)
Александр Бублик (Казахстан)
Себастьян Корда (США)
Энди Маррей (Великобритания)
Стэн Вавринка (Швейцария).
Соревнования в Базеле не проводились с 2019 года, тогда турнир выиграл легендарный Роджер Федерер.
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