Алькарас, Кирьос, Рууд, Маррей и Вавринка заявились на турнир ATP-500 в Базеле

Опубликован заявочный лист на турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 24 по 30 октября. На нём среди прочих планирует сыграть чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Заявочный лист на турнир в Базеле:

Карлос Алькарас (Испания)

Каспер Рууд (Норвегия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Марин Чилич (Хорватия)

Ник Кирьос (Австралия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Алекс де Минор (Австралия)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Лоренцо Музетти (Испания)

Хольгер Руне (Дания)

Миомир Кецманович (Сербия)

Максим Кресси (США)

Александр Бублик (Казахстан)

Себастьян Корда (США)

Энди Маррей (Великобритания)

Стэн Вавринка (Швейцария).

Соревнования в Базеле не проводились с 2019 года, тогда турнир выиграл легендарный Роджер Федерер.