Обыгравший Карацева Этчеверри посвятил победу умершей сестре
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87-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри посвятил победу в матче первого круга на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль) умершей сестре.
Напомним, Этчеверри со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 обыграл россиянина Аслана Карацева (6). Встреча продлилась 2 часа 41 минуту.
«Я хочу посвятить эту победу моей сестре, которую я потерял в прошлую пятницу», — написал Этчеверри в социальных сетях после матча.
Следующим соперником Этчеверри станет ещё один россиянин Роман Сафиуллин.
Возглавил сетку соревнований в Тель-Авиве 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. Призовой фонд турнира составил $ 949 475. Финал пройдёт 2 октября.
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