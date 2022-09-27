Обыгравший Карацева Этчеверри посвятил победу умершей сестре

87-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри посвятил победу в матче первого круга на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль) умершей сестре.

Напомним, Этчеверри со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 обыграл россиянина Аслана Карацева (6). Встреча продлилась 2 часа 41 минуту.

«Я хочу посвятить эту победу моей сестре, которую я потерял в прошлую пятницу», — написал Этчеверри в социальных сетях после матча.

Следующим соперником Этчеверри станет ещё один россиянин Роман Сафиуллин.

Возглавил сетку соревнований в Тель-Авиве 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. Призовой фонд турнира составил $ 949 475. Финал пройдёт 2 октября.