Новак Джокович рассказал о травме, которая беспокоила его на Кубке Лэйвера
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил свою готовность к турниру категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). После Кубка Лэйвера – 2022, несколько дней назад Джокович жаловался на проблемы с правым запястьем.
«Сегодня я тренировался почти два часа, и всё было в порядке. Я хорошо себя чувствую и рад, что мини-травма теперь позади, постучим по дереву. Надеюсь, на турнире всё останется так, как я хочу, постучим по дереву», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.
Первым соперником Джоковича (1) в Тель-Авиве станет победитель матча Тьяго Монтейро (Бразилия) – Пабло Андухар (Испания). В данный момент Новак занимает седьмую строчку в рейтинге ATP.
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